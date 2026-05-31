Уфимка София Ильтерякова стала чемпионкой Европы в упражнении с обручем

Российская гимнастка из Уфы София Ильтерякова завоевала золотую медаль чемпионата Европы в упражнении с обручем. Спортсменка подошла к старту в отличной форме, выступала спокойно и избежала грубых промахов, хотя пара мелких неточностей (ловля снаряда в две руки и ещё несколько незначительных помарок) всё же были.

Сама София, ещё не зная оценок, ушла с площадки расстроенной и очень переживала в ожидании вердикта. Увидев на табло 29,900 балла, девушка расплакалась — в тот момент она ещё не осознавала, что это победа, но с такими цифрами награда высшей пробы была практически обеспечена.

Серебряным призёром стала белоруска Алина Горносько. Ещё по итогам квалификации было ясно, что призёр Олимпиады в Токио имеет отличные шансы на подиум. В финале она показала очень сильную программу, упрощая некоторые риски по ходу, но благодаря огромному опыту прошла дистанцию без срывов и набрала 29,800 балла.

Бронза досталась итальянке Софии Раффаэли, которая сумела взять себя в руки после неудачного многоборья и выдала уверенный прокат без единой ошибки. Минимальные сбавки за ловли принесли опытной спортсменке 29,500 балла.

Следом прошёл финал с мячом. Здесь победу одержала немка Дарья Варфоломеев — после того, как в обруче она допустила серьёзные неточности и стала лишь четвёртой, в мяче спортсменка собралась и получила 29,550 балла. Столько же набрала и болгарка Стилияна Николова, но у неё оказалось ниже исполнение — итоговое второе место. Николова прошла во все решающие стадии, однако с обручем случилась катастрофа (две потери), зато в мяче она качественно и мощно откатала старую, хорошо знакомую программу.

Ещё одну медаль в копилку сборной России принесла всё та же София Ильтерякова — бронзу в упражнении с мячом. Мяч — не самый сильный вид гимнастки, к тому же после напряжённого начала дня было сложно сконцентрироваться. Тем не менее София не подвела: сделала всё чисто и точно, хотя оценка (28,850) не слишком высокая — сказались упрощённая ловля на риске (спортсменка перестраховалась) и, возможно, вопросы судей к сложному, но дорогому повороту «Раффаэли». В любом случае юная россиянка на равных конкурировала с мировыми топами и доказала свой высочайший уровень.

Напомним, что в первый день чемпионата Европы в болгарской Варне российская сборная по художественной гимнастике трижды опротестовывала оценки, выставленные юниоркам — часть баллов посчитали несправедливо заниженными. Претензии касались выступлений Ксении Савиновой (булавы и обруч) и Яны Заикиной (лента), а всего в первый день турнира команды подали шесть официальных протестов.