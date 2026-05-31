Универсальный QR-код для покупателей введут в России с 1 сентября

В России утвердят единый универсальный QR-код для безналичных платежей. Расплачиваться таким способом можно будет в магазинах, кафе и за любые другие покупки. Нововведение начнёт действовать с 1 сентября. Планируется, что оно упростит жизнь покупателям и снизит расходы бизнеса. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин (партия «Новые люди»).

«С 1 сентября в России вводится универсальный QR-код — единый стандарт для всех безналичных платежей через QR. Теперь на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас», — уточнил он.

Сейчас на одной кассе могут быть QR-коды от разных банков, что может посеять путаницу. Когда нововведение заработает, оплата станет проще, а предприниматели больше не будут привязан к одному провайдеру. Также увеличится конкуренция на рынке платежей, что снизит расходы бизнеса и улучшит качество.

Ранее в России выступили с инициативой закрепить обязательные квоты поставок рыбы на внутренний рынок. Предлагается ограничить торговую наценку на такую продукцию в размере 15% от отпускной цены.