Патриарх Кирилл предупредил о наказании монахов, забывших обеты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди на день Святой Троицы, который в 2026 году пришёлся на 31 мая, предупредил монахов, забывающих о своих обетах, о неизбежном наказании. Слова предстоятеля прозвучали после литургии в Троице-Сергиевой лавре.

«Присутствие в монастыре требует от тех, кто взял на себя ответственность и готовность жить в обители преподобной, служить Церкви верой и правдой… Тот, кто нарушает монашеские обеты, кто забывает о своем монашеском призвании, нередко ещё при жизни получает и на себе испытывает Божие наказание», — сказал патриарх, напомнив, что за взятую на себя ответственность монах ответит и на Страшном суде.

По церковному преданию, именно в день Пятидесятницы на апостолов сошёл Святой Дух, они заговорили на разных языках и смогли проповедовать учение Христа, поэтому Троица считается днём рождения христианской Церкви. Храмы в этот праздник украшают берёзовыми ветвями и цветами, а священники служат в зелёных облачениях.