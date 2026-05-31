Патриарх Кирилл предупредил о наказании монахов, забывших обеты
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди на день Святой Троицы, который в 2026 году пришёлся на 31 мая, предупредил монахов, забывающих о своих обетах, о неизбежном наказании. Слова предстоятеля прозвучали после литургии в Троице-Сергиевой лавре.
«Присутствие в монастыре требует от тех, кто взял на себя ответственность и готовность жить в обители преподобной, служить Церкви верой и правдой… Тот, кто нарушает монашеские обеты, кто забывает о своем монашеском призвании, нередко ещё при жизни получает и на себе испытывает Божие наказание», — сказал патриарх, напомнив, что за взятую на себя ответственность монах ответит и на Страшном суде.
По церковному преданию, именно в день Пятидесятницы на апостолов сошёл Святой Дух, они заговорили на разных языках и смогли проповедовать учение Христа, поэтому Троица считается днём рождения христианской Церкви. Храмы в этот праздник украшают берёзовыми ветвями и цветами, а священники служат в зелёных облачениях.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле (глава государства поздравил его с именинами) заявил, что Россия остаётся примером страны, которая, развиваясь, сохраняет религиозные традиции и веру. Патриарх Кирилл отметил, что не стремится проводить параллели с другими государствами, однако Россия демонстрирует уникальную модель цивилизационного роста: она не отворачивается от своего исторического наследия, народных обычаев и религиозных устоев.
