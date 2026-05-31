«Я идиотов не комментирую»: Герой России Корниенко ответил на оскорбления от американского астронавта

Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко резко ответил на оскорбления американского астронавта Марка Келли, который назвал российских коллег ворами и обвинил их в безответственности. Корниенко назвал оппонента «пробитым русофобом» и последователем покойного сенатора Джона Маккейна.

«Ну, я идиотов не комментирую. Они с брательником [космонавтом Скоттом Келли] — двое из ларца, одинаковых с лица. Как можно что-то с орбиты украсть? <…> Это пробитые русофобы, это последователи Маккейна, лётчика, который подох недавно. Видимо он реинкарнировался в Марка Келли. Они демократы и русофобы, и мозги у них девственные чистые у обоих. Вот так и напишите», — заявил Корниенко в беседе с «Газетой.Ru».

Марк Келли, заявивший о 15-летнем опыте работы с россиянами, на первое место в шкале приоритетов коллег поставил «видимость руководства», на второе — «кого обвинить», на третье — «что сегодня украсть», сопроводив это саркастической «поговоркой»: «Если ты ничего не украл на работе за день — значит, день прошёл зря». Джон Маккейн, которого упомянул Корниенко, был известен своей жёсткой критикой в адрес России, президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко ответила на выпад американского политика и экс-астронавта Марка Келли, который назвал российских космонавтов ворами, якобы им важнее найти, что украсть в космосе, чем добиться успеха миссии — по словам дипломата, единственное, что россияне действительно «украли» в космической сфере, это победу в гонке с США, поскольку именно СССР первым запустил и спутник, и ракету, и человека в космос.