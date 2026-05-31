«Украли победу»: Захарова «приземлила» астронавта за жалобу на российских космонавтов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко отреагировала на выпад американского политика и бывшего астронавта Марка Келли, который назвал российских космонавтов ворами: якобы им важнее найти, что украсть в космосе, чем добиться успеха миссии.

По словам дипломата, единственное, что россияне действительно «украли» в космической сфере — это победа в гонке с США, поскольку именно СССР первым запустил и спутник, и ракету, и человека в космос.

«Единственное, что российские космонавты украли — это победу в космической гонке у США», — цитирует Захарову газета «Известия».