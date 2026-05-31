Глава датского кабмина Метте Фредериксен выступила за ужесточение антироссийских ограничений. В интервью польской Gazeta Wyborcza она заявила, что Европе необходимо оказывать на Москву гораздо большее экономическое и политическое давление путём введения дополнительных санкций.

Премьер-министр также назвала Украину первой линией обороны Европы. По её словам, западные страны должны обеспечить киевский режим оружием, поскольку сами, по её словам, заставили его воевать со связанными за спиной руками.

Ранее Метте Фредериксен заявила, что победа России на Украине станет «катастрофой» для европейских стран. На эти слова обратил внимание журналист Чей Боуз, резонно заметивший, что НАТО на самом деле заинтересовано не в прекращении огня, а в максимальном затягивании боевых действий.