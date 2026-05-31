Минимум 55 человек погибли при взрыве на складе на севере Мьянмы

На севере Мьянмы в деревне Каунгдат прогремел мощный взрыв на складе, где хранились промышленные эмульсионные взрывчатые вещества. Жертвами детонации стали 55 человек, десятки получили ранения, причём число погибших может быть не окончательным, сообщает местное издание Shwe Phee Myay.

Трагедия развернулась на территории Шанской национальной области. Этот район находится под контролем этнической вооружённой группировки «Национально-освободительная армия Таанга» (TNLA).

По данным представителей формирования, хранившаяся на складе взрывчатка предназначалась для нужд горнодобывающей промышленности. Причины, спровоцировавшие детонацию, пока не установлены. Специалистам предстоит выяснить, что именно привело к трагедии.

На днях в Чебоксарах на территории Завода имени Чапаева произошёл взрыв. Причиной инцидента, по данным регионального МЧС, стал процесс утилизации производственных отходов, при этом возгорания после хлопка не зафиксировано, а люди не пострадали.