31 мая, 17:28

Ставки растут: Швейцарцы встревожились после беседы Лаврова и Рубио об ударах возмездия по Киеву

Марко Рубио и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио, посвящённый ответным ударам по Киеву, являлся сигналом для западных стран. Такое мнение высказало швейцарское издание Die Weltwoche.

В публикации отмечается, что хотя Москва пока не реализовала свою угрозу, сам факт её озвучивания доказывает: ставки в украинском конфликте продолжают повышаться. Авторы напоминают, что противоборство с самого начала имело две стороны — Россия и Запад, и теперь оппоненты подходят всё ближе к новому уровню эскалации.

Как пишет газета, создаётся впечатление, что западные лидеры намеренно закрывают глаза на тревожные сигналы и возможные последствия собственных решений. Вместо этого они упорно повторяют тезис о слабости Москвы, игнорируя заявления президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине движется к завершению.

BZ: В Киеве растёт беспокойство по поводу ударов возмездия ВС России

Разговор главных дипломатов России и США состоялся 26 мая. В телефонной беседе Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили украинский конфликт, состояние двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также ситуацию вокруг Ирана.

Юрий Лысенко
