Десять человек обратились за медпомощью после удара ВСУ по Геническу

Десять человек обратились за медицинской помощью после украинского удара по Геническу Херсонской области, рассказали журналистам в оперативных службах региона. У них диагностированы травмы различной степени тяжести.

«Десять человек с ранениями различной степени тяжести обратились в больницу», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, украинская армия с помощью БПЛА нанесла удар по Геническу. Погиб шестилетний ребёнок, пострадали шесть человек. Также повреждены автомобили и здания.