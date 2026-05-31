Десять человек обратились за медпомощью после удара ВСУ по Геническу
Десять человек обратились за медицинской помощью после украинского удара по Геническу Херсонской области, рассказали журналистам в оперативных службах региона. У них диагностированы травмы различной степени тяжести.
«Десять человек с ранениями различной степени тяжести обратились в больницу», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, украинская армия с помощью БПЛА нанесла удар по Геническу. Погиб шестилетний ребёнок, пострадали шесть человек. Также повреждены автомобили и здания.
