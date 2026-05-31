Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 17:49

«Санкции начинают рушиться»: Европа будет умолять о российской нефти, считают в Ирландии

Пилкингтон: Планы заморозить потолок цен на нефть из РФ показывают крах санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Ирландский экономист и аналитик Филип Пилкингтон заявил, что обсуждаемая Евросоюзом заморозка потолка цен на российскую нефть свидетельствует о фактическом провале всей санкционной политики Запада. Такое мнение он выразил в своём блоге.

«Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Весьма вероятно, что Россия пойдёт на эскалацию в отношении Евросоюза — и это в тот самый момент, когда он будет умолять Москву о поставках энергоресурсов», — написал Пилкингтон.

Эксперт также обратил внимание на полное отсутствие какой-либо внятной стратегии у брюссельских политиков. Ранее СМИ сообщали, что страны ЕС рассматривают возможность временной приостановки механизма автоматического пересмотра ценового потолка на российское сырьё.

Экспорт российской нефти в Индию резко вырос из-за закрытия Ормузского пролива
Экспорт российской нефти в Индию резко вырос из-за закрытия Ормузского пролива

Напомним, Европейский союз на фоне затянувшегося ближневосточного конфликта рассматривает возможность временной заморозки потолка цен на российскую нефть, стремясь сохранить предельную стоимость на текущем уровне в 44,10 доллара за баррель. Следующий пересмотр ценового потолка в июле, вероятно, приведёт к повышению планки как минимум до 65 долларов, что выше прежнего порога «Большой семёрки» в 60 долларов.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar