Ирландский экономист и аналитик Филип Пилкингтон заявил, что обсуждаемая Евросоюзом заморозка потолка цен на российскую нефть свидетельствует о фактическом провале всей санкционной политики Запада. Такое мнение он выразил в своём блоге.

«Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Весьма вероятно, что Россия пойдёт на эскалацию в отношении Евросоюза — и это в тот самый момент, когда он будет умолять Москву о поставках энергоресурсов», — написал Пилкингтон.

Эксперт также обратил внимание на полное отсутствие какой-либо внятной стратегии у брюссельских политиков. Ранее СМИ сообщали, что страны ЕС рассматривают возможность временной приостановки механизма автоматического пересмотра ценового потолка на российское сырьё.

Напомним, Европейский союз на фоне затянувшегося ближневосточного конфликта рассматривает возможность временной заморозки потолка цен на российскую нефть, стремясь сохранить предельную стоимость на текущем уровне в 44,10 доллара за баррель. Следующий пересмотр ценового потолка в июле, вероятно, приведёт к повышению планки как минимум до 65 долларов, что выше прежнего порога «Большой семёрки» в 60 долларов.