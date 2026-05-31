Средства ПВО сбили 23 украинских БПЛА над тремя областями и Азовским морем

Российские системы противовоздушной обороны за двенадцать часов уничтожили 23 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сбитые дроны ликвидированы в период с восьми утра до восьми вечера по московскому времени. Беспилотники перехвачены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее стало известно, что в Геническе число раненых в результате атаки украинского беспилотника возросло до шести человек. К несчастью, есть и один погибший — шестилетний ребёнок.