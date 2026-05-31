В Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Ростовской области введён режим угрозы беспилотной авиации. Соответствующее оповещение появилось в приложении МЧС РФ.
Местным жителям рекомендовали немедленно покинуть открытые пространства и зайти внутрь зданий. Также граждан попросили не подходить к оконным проёмам.
Ранее пассажирский автобус рейса «Старобельск — Москва» попал под атаку украинского беспилотника в Рубежном в ЛНР. Дрон самолётного типа нанёс удар по транспортному средству на улице Восточной.
