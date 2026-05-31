СЕНТКОМ: С начала блокады Ирана перенаправлено или обезврежено 123 судна
Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) сообщило, что за полтора месяца морской блокады Ирана американские военные перенаправили или вывели из строя 123 коммерческих судна. Данные опубликованы на официальной странице командования в соцсети.
«По состоянию на 31 мая было перенаправлено 118 коммерческих судов и 5 выведено из строя», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что число перенаправленных американскими военными судами с начала морской блокады Ирана достигло 85 — с таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ). Флот продолжает строго осуществлять блокаду иранских портов и намерено останавливать движение всех судов, направляющихся в республику или отходящих от её берегов.
