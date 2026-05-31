Россияне выиграли два «золота» на этапе Кубка мира по спортивной акробатике
Российские спортсмены завоевали две золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной акробатике, который прошёл в болгарском Бургасе с 29 по 31 мая. Всего в копилке команды оказалось семь наград: два золота, три серебра и две бронзы.
В соревнованиях смешанных пар первое место заняли Елизавета Медведева и Олег Майоров, а их соотечественники Динара Айсина и Артемий Петровский стали серебряными призёрами.
Среди мужских групп победу одержали Николай Крестников, Степан Кульбакин, Сергей Кондрачук и Артём Кузнецов. Женские группы (Ксения Красивская, Лилия Боталова, Анна Астафьева) взяли серебро, у женских пар бронза у Светланы Филипьевой и Василисы Гаврилиной, а в мужских парах серебро у Ивана Дерендяева и Матвея Черных, бронза — у Артура Кованова и Александра Дьяконова.
Россияне выступали на турнире под государственным флагом: 18 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения с российских атлетов, допустив их до соревнований с флагом и гимном.
Ранее сообщалось, что российская спортсменка Яна Заикина завоевала золотую медаль юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с лентой, который проходит в болгарской Варне — её результат составил 26,00 балла. Серебро взяла украинка София Краинская (25,75), бронзу — гимнастка из Германии Мелисса Диет (25,30).
