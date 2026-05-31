Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что украинский конфликт обошёлся немецким налогоплательщикам более чем в 100 миллиардов евро. Свою позицию политик изложила в соцсети X.

По словам Вагенкнехт, только в этом году на военную помощь Киеву выделяется ещё 11 миллиардов. Плюс к этому, напомнила она, идёт «подарок от ЕС» на 90 миллиардов, который также в значительной мере финансируется немцами.

Поводом для жёсткой критики стали заявления представителя Христианско-демократического союза Норберта Рёттгена. Он настаивает, что Берлин должен продолжать оказывать киевскому режиму финансовую поддержку и даже поставить крылатые ракеты Taurus.

«Насколько безумным можно быть?» — возмутилась политик.

Она подчеркнула, что коррумпированному правительству Владимира Зеленского не нужны новые миллиарды из немецкого бюджета. Берлину, по её мнению, срочно требуется дипломатическая инициатива для прекращения конфликта

Вагенкнехт обвинила канцлера Фридриха Мерца и его партию в ведении политики против собственного народа и призвала отстранить их от власти. Согласно данным кабмина ФРГ, с 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине около 39 миллиардов евро в качестве гуманитарной помощи и 55 миллиардов — военной.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что правительство Фридриха Мерца нарушает Основной закон ФРГ, выделяя средства киевскому режиму. По мнению эксперта, действия кабмина спровоцировали масштабный конституционный кризис и противоречат 26-й статье немецкой конституции, а значит, финансирование Украины должно быть немедленно прекращено.