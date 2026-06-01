ГАИ заинтересовалась блогершей из Екатеринбурга за видео с нарушениями ПДД

Россиянка из Екатеринбурга оказалась в поле зрения сотрудников ГАИ после публикации видеороликов с нарушениями правил дорожного движения. Об этом сообщает E1.

По данным источника, 25-летняя водительница публиковала в блоге кадры опасной езды на Mercedes, в том числе движение с превышением скорости по трамвайным путям. В своих видео девушка также рассказывала о тюнинге, любви к автомобилям и авариях.

Часть подписчиков отреагировала критически, предупреждая о возможных последствиях такого поведения на дороге. После этого автор блога закрыла комментарии и заявила, что каждый отвечает за себя и не стоит переживать о ситуациях, которые пока не произошли.

«Повезло — хорошо, не повезло — не повезло, не стоит переживать, когда ничего не случилось», — написала она в сторис.

Городская госавтоинспекция уже проводит проверку. В ведомстве уточнили, что водителей, нарушающих ПДД, привлекут к административной ответственности.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Мурино блогер на белом Lexus прокатился по футбольной площадке, где играли дети. В соцсетях контент-мейкер часто публикует фото люксовых машин, а его видео посвящены дрифту, гонкам и похудению.