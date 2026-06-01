В Дагестане упавшего в реку мужчину унесло сильным течением

В Табасаранском районе Дагестана мужчина упал в реку и был унесён сильным течением. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.

По данным ведомства, инцидент произошёл у реки Рубас, где отдыхали трое жителей села Гуми. Один из мужчин решил искупаться, поскользнулся и оказался в воде.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. На место направлены силы МЧС — две единицы техники и четыре спасателя.

Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за сильных осадков была частично разрушена габионная дамба в районе населённого пункта Ахты. Ещё часть защитных сооружений оказалась под угрозой обрушения, что создаёт риск подтоплений жилых домов и инфраструктуры.