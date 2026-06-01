31 мая, 23:33

Россиян ожидают длинные праздничные выходные в первый месяц лета

Обложка © Life.ru

В первый месяц лета россиян ждут длинные выходные с короткой рабочей неделей. Такое расписание будет из-за празднования 12 июня Дня России.

Согласно утверждённому производственному календарю, неделя с 8 по 11 июня будет сокращённой до четырёх рабочих дней. В пятницу, 12 июня, отмечается День России, а следом будут два выходных — 13 (суббота) и 14 (воскресенье) июня.

Следующую сокращённую неделю придётся ждать до ноября. День народного единства 4 ноября выпадает на среду. Рабочими останутся только 2–3 и 5–6 ноября.

Декабрь завершит год трёхдневной рабочей неделей перед новогодними праздниками.

Ранее Life.ru рассказывал, что пять регионов России объявили 1 июня выходным днём из-за Троицы. Это один из главных православных праздников, который всегда приходится на воскресенье.

Артур Лапсаков
