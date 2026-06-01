ЦРУ изучает базы данных ДНК-тестов для исследования происхождения человечества

В США вызвала общественный резонанс информация о якобы существующей программе ЦРУ, связанной с анализом генетических данных из популярных сервисов, включая 23andMe и Ancestry. Профессор Гарвардского университета, глава проекта по поиску внеземной жизни «Галилео» Ави Леб утверждает, что такие исследования могут иметь научную ценность, пишут «Известия».

По его мнению, изучение ДНК в крупных базах данных может потенциально помочь в изучении происхождения человечества. Он упомянул гипотезу панспермии, согласно которой жизнь на Земле могла быть занесена из космоса.

Леб заявил, что в человеческой ДНК теоретически могут сохраняться следы древнего заноса примитивных форм жизни с других планет, например с Марса. Он подчеркнул, что такие следы не будут выглядеть как «инопланетные» в прямом смысле, но могут проявляться в виде необычных генетических особенностей, требующих отдельного изучения.

При этом, по словам американского астрофизика, поиск «пришельцев» на Земле малоперспективен, поскольку межзвёздные перелёты потребовали бы крайне продвинутых технологий и заняли бы десятки тысяч лет даже при скорости света. Кроме того, профессор отметил, что космическая среда слишком агрессивна для выживания биологических организмов, что делает такие путешествия крайне маловероятными.

Ранее в России специалисты представили алгоритм персонализированного подбора терапии при гипертонии на основе генетических маркеров пациента, среди которых CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE. На их основании врач может выбрать наиболее подходящий препарат и определить дозировку.