Многомиллиардный проект нового британского истребителя провалился

Разработка британского истребителя Tempest, который должен заменить самолёты Typhoon в составе Королевских ВВС, задерживается. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на проект нового плана оборонных инвестиций Великобритании.

По данным издания, основное финансирование программы ожидается лишь ближе к середине 2030-х годов. В результате сроки ввода самолёта в эксплуатацию могут быть перенесены с ранее запланированного 2035 года на конец десятилетия или даже на начало 2040-х годов.

Tempest создаётся в рамках международной программы Global Combat Air Programme (GCAP), в которой участвуют Великобритания, Япония и Италия. Проект считается одним из ключевых для будущего британской военной авиации, а его стоимость оценивается более чем в 12 млрд фунтов стерлингов.

Предполагается, что новый истребитель станет основой боевой авиации страны после постепенного вывода из эксплуатации самолётов Typhoon. В настоящее время на вооружении Великобритании находится более ста таких машин.

Как отмечает The Telegraph, в апреле 2026 года участники GCAP подписали промежуточный контракт на разработку Tempest стоимостью 686 млн фунтов. Однако долгосрочная стратегия финансирования проекта пока остаётся неутверждённой.

