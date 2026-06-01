Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса временно закрыли для полётов

В нескольких регионах Северного Кавказа утром 1 июня временно изменили работу воздушных гаваней. Для обеспечения безопасности полётов Росавиация ввела ограничения на приём и отправку самолётов в трёх аэропортах.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в уведомлении.

В ведомстве пояснили, что ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность гражданской авиации. Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в расписании, уточнять информацию у авиаперевозчиков и проверять данные на электронных табло аэропортов.

Ранее Life.ru писал, что из-за ночных ограничений в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара задержали свыше 30 рейсов. Приём и отправку самолётов останавливали в целях безопасности.