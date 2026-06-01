Президенты США и Сирии обсудили снятие санкций с Дамаска

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, возможное снятие оставшихся санкций в отношении Дамаска, а также перспективы экономического восстановления арабской страны. Об этом сообщили в канцелярии сирийского лидера.

Аш-Шараа подчеркнул необходимость продолжения международной поддержки Сирии на этапе послевоенного восстановления. Он отметил, что отмена оставшихся санкционных ограничений является ключевым условием для оживления экономики и улучшения социально-экономической ситуации в стране.

Также сирийский президент выступил за привлечение инвестиций и создание условий для возвращения инфраструктурных и экономических проектов в ключевые отрасли. Отдельно стороны обсудили вопросы региональной безопасности на фоне сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке.

Аш-Шараа заявил о необходимости приоритета дипломатических методов урегулирования и предотвращения дальнейшей эскалации. Дональд Трамп, как отмечается в сообщении, выразил заинтересованность в развитии Сирии и поддержании стабильности в регионе.

Напомним, в апреле США и союзники по международной коалиции завершили вывод своих сил из Сирии. По мнению новых властей, это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации в стране. Первоначально присутствие США объяснялось борьбой с террористической организацией ИГИЛ*.

