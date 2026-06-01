КСИР заявил об ударе по американской базе в ответ на атаку США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ответного удара по американской военной базе в регионе. По утверждению иранской стороны, именно с этого объекта ранее была осуществлена атака на иранский остров Сирик.

В заявлении КСИР, которое приводит иранская государственная телерадиокомпания, говорится, что удар стал ответом на недавнее нападение на телекоммуникационную инфраструктуру на острове Сирик в провинции Хормозган. В ответ, как утверждается, была поражена авиабаза, с которой осуществлялись удары по Ирану.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало о нанесении ударов по радарным системам и пунктам управления беспилотниками на территории Ирана. В Вашингтоне заявляли, что такие меры направлены на снижение угрозы для американских сил в регионе.