1 июня, 05:56

Мособлсуд отменил приговор убийце, которой не дали сказать последнее слово

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Мособлсуд отменил приговор женщине, обвинённой в убийстве сожителя, из-за процессуального нарушения. Оказалось, что в суде ей не предоставили последнее слово, сообщает сайт МК.Ru.

По версии следствия, 2 марта 2025 года 41-летняя женщина во время пьяной ссоры в квартире ударила сожителя ножом. Мужчина погиб. После задержания выяснилось, что ранее фигурантку уже привлекали к ответственности за угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Новое преступление она совершила до окончания условного срока.

Суд назначил ей 9,5 года колонии, однако защита подала апелляцию. Из-за нарушения процедуры приговор отменили, а материалы направили на новое рассмотрение в Воскресенский городской суд. При этом вердикт присяжных остаётся в силе. Это значит, что вывод о виновности не пересматривается, но срок наказания может измениться.

