50 человек эвакуировали из горящего деревянного дома в Тарко-Сале

В Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило утром в 08:15 по местному времени. Из здания эвакуировали 50 человек, среди них 12 детей. Тушение продолжается. На месте работают 21 специалист и 7 единиц техники.

Ранее Life.ru рассказывал, как на юго-востоке Москвы начался пожар в ресторане, располагающемся в торговом центре. Из здания быстро были эвакуированы около 500 человек. Возгорание удалось локализовать.