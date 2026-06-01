50 человек эвакуировали из горящего деревянного дома в Тарко-Сале
В Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило утром в 08:15 по местному времени. Из здания эвакуировали 50 человек, среди них 12 детей. Тушение продолжается. На месте работают 21 специалист и 7 единиц техники.
