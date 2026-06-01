Путин приказал обеспечить россиянам бесперебойный интернет во время ограничений

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ принять меры для бесперебойной работы ключевых интернет-сервисов. Речь идёт о ситуациях, когда ограничения вводятся из соображений безопасности.

В перечень важнейших ресурсов вошли системы оказания медицинской помощи, портал госуслуг и платёжные сервисы. Их доступность для граждан должна сохраняться даже при ограничении работы сети.

«Обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», платёжных систем», — распорядился российский лидер.

Правительство и ФСБ должны отчитаться о выполнении поручения до 1 июля. Особое внимание будет уделено тому, смогут ли россияне пользоваться такими сервисами в периоды временных ограничений интернета

Напомним, в «белый список» включено уже более 500 российских сайтов и приложений, он продолжает пополняться по предложениям федеральных и региональных органов власти. Туда вошли сервисы из разных сфер — от экстренной помощи и медицины до банковских услуг и доставки. Внесены в список и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», «ОНФ», клиники «Медси» и «Мать и дитя», интернет-энциклопедия «Рувики», система «ГЛОНАСС».