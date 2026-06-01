1 июня, 07:55

Мендель выступила с тревожным требованием после событий в Одессе

Владимир Зеленский и Юлия Мендель. Фото © Instagram / iuliia_mendel

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украине нужно договариваться о завершении конфликта. Такое заявление она сделала после сообщений о серии взрывов в Одессе.

Мендель раскритиковала тех, кто, по её словам, считает нормальным продолжение боевых действий ещё на несколько лет. Она также задалась вопросом, кому выгодно затягивание конфликта.

«И все же так называемые «патриоты» в Брюсселе и Киеве говорят нам, что это нормально. Они приветствуют «ещё несколько лет войны. Ради чего? Чтобы оборонные компании стали богаче?» — написала возмущённая Мендель в соцсети X.

По её мнению, договариваться о мире с Россией нужно до того, как от Украины ничего не останется.

Ранее украинские СМИ сообщали, что ночью взрывы прогремели в Одессе и Сумах. Сигнал воздушной тревоги действовал в этих регионах, а также в Полтавской, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях.

Андрей Бражников
