ФШР попросила FIDE наказать главу шахматной федерации Украины
Федерация шахмат России обратилась в комиссию по этике Международной шахматной федерации с просьбой открыть дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина.
В ФШР заявили, что поводом стали действия Камышина и его публичная позиция в отношении россиян.
«Действия и открытая поддержка «убийства русских» (если не сказать геноцида) со стороны Камышина непосредственно затронули ФШР как федерацию-члена, управляющую российскими шахматами и охватывающую россиян, вовлечённых в шахматы», — говорится в заявлении федерации.
Ситуация развивается на фоне споров вокруг допуска российских шахматистов к международным турнирам.
В конце 2025 года на Генассамблее FIDE обсуждали снятие санкций с россиян. За полную отмену ограничений проголосовал 61 делегат, против — 51.
После этого большинство участников поддержали вариант допуска российских шахматистов в нейтральном статусе. Однако из-за противоречивых итогов голосования финальное решение сразу принять не удалось.
8 января шахматные федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение FIDE о снятии санкций со сборной России.
