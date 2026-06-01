«Безумный мир»: В Норвегии заговорили о вступлении в Евросоюз

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде допустил, что страна может пересмотреть отношения с Евросоюзом. Об этом пишет Financial Times.

По словам дипломата, нынешняя международная ситуация делает ЕС более привлекательным для Осло. Он назвал происходящее в мире «безумным» и отметил, что прежняя модель взаимодействия уже не выглядит такой устойчивой.

Эйде напомнил, что норвежцы дважды голосовали против вступления в объединение — в 1972 и 1994 годах. Главными причинами тогда стали вопросы, связанные с рыболовством и сельским хозяйством. Министр заявил, что споры вокруг этой темы были настолько острыми, что «разрушили браки и семьи». По его словам, обсуждение членства до сих пор вызывает у части общества болезненную реакцию.

Сейчас Норвегия не входит в ЕС, однако участвует в Европейской экономической зоне и имеет доступ к единому рынку. При этом страна не присоединилась к таможенному союзу и общей торговой политике Брюсселя.

Глава МИД отметил, что именно эти инструменты становятся все важнее на фоне отношений Запада с США и Китаем. Он подчеркнул, что прежний «благоприятный мир» за последние десятилетия исчез.

Несмотря на поддержку идеи со стороны части руководства страны, власти пока не собираются проводить новый референдум. Согласно опросам, большинство жителей по-прежнему выступают против членства в Евросоюзе.

А ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре официально объявил о присоединении страны к французскому ядерному сдерживанию. Стёре связал это решение с ситуацией в области безопасности в Европе.