Снял нарушение ради хайпа — получил штраф: водителей предупредили о рисках

Госавтоинспекция Свердловской области напомнила, что публикация фото и видео с демонстрацией нарушений ПДД может обернуться административной ответственностью.

В ведомстве сослались на статью 13.15 КоАП РФ. По ней гражданам может грозить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Для должностных лиц сумма выше — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф может составить от 800 тысяч до 1 млн рублей.

«Любой публичный показ нарушений ПДД, в том числе с целью негативного воздействия на окружающих или получения информационного пиара, будет признан правонарушением», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

В ГАИ также напомнили, что в отдельных случаях возможна и уголовная ответственность. Это касается материалов, где есть признаки действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта и совершённых из хулиганских побуждений.

Кроме того, правоохранители могут запрашивать у журналистов данные о том, кто прислал видео или фото с нарушением ПДД, если такой материал был опубликован на ресурсах СМИ.