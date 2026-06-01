Снял нарушение ради хайпа — получил штраф: водителей предупредили о рисках
В ГАИ напомнили о штрафах за посты с нарушениями ПДД
Госавтоинспекция Свердловской области напомнила, что публикация фото и видео с демонстрацией нарушений ПДД может обернуться административной ответственностью.
Речь идёт о роликах и снимках, где авторы показывают опасное вождение, грубые нарушения правил или другие действия на дороге ради внимания в соцсетях.
В ведомстве сослались на статью 13.15 КоАП РФ. По ней гражданам может грозить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Для должностных лиц сумма выше — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф может составить от 800 тысяч до 1 млн рублей.
«Любой публичный показ нарушений ПДД, в том числе с целью негативного воздействия на окружающих или получения информационного пиара, будет признан правонарушением», — подчеркнули в Госавтоинспекции.
В ГАИ также напомнили, что в отдельных случаях возможна и уголовная ответственность. Это касается материалов, где есть признаки действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта и совершённых из хулиганских побуждений.
Кроме того, правоохранители могут запрашивать у журналистов данные о том, кто прислал видео или фото с нарушением ПДД, если такой материал был опубликован на ресурсах СМИ.
