От подражания к исследованию: Почему современные дети не спешат взрослеть

Доцент кафедры юридической психологии МГППУ Варвара Делибалт в беседе с RT рассказала, что детство удлинилось не биологически, а социально. Раньше дети взрослели быстрее, потому что не было разрыва между знанием и трудом: ребёнок подражал взрослому и быстро включался в жизнь сообщества.

Теперь роль несовершеннолетнего превратилась в «ученика-исследователя». Причина — рост сложности когнитивных задач и социальных компетенций.

«Современному ребёнку и подростку нужно освоить колоссальный объём научных знаний, что требует и времени, и созревания высших психических функций. Необходимо более длительное обучение на фоне усложнения общественных отношений и профессий», — пояснила учёная.

Развитие личности не завершается с половым созреванием. Социально-экономическая самостоятельность наступает значительно позже физиологической зрелости.

«Созревание саморегуляции, планирования и ответственности нейробиологически продолжается дольше, чем представлялось раньше... переход к самостоятельности растягивается, а взросление рассматривается как более протяжённый возрастной период», — отметила Делибалт.

Обязательной частью взросления стала образовательная траектория, добавила эксперт.

Ранее Life.ru писал, что зумеры в России осознанно отказываются от взросления. По словам специалиста, они откладывают создание семьи, не стремятся к гонкам по карьерной лестнице, избегают ответственности и хотят как можно дольше сохранить ощущение юношеской беззаботности.