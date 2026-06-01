В Краснопольском районе Сумской области предприимчивые местные власти сумели наладить схему вывода миллиардов гривен через коммунальные и транспортные структуры в сёлах, которые даже не контролируются ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Всё это особенно хитрым образом оформлено в документах, но фактически эти организации продолжают «работать» и получать за это деньги там, где Украины уже нет как таковой. Среди таких подрядчиков называются ООО «Теплоэнерго» и компании, связанные с перевозками.

К примеру, в бумагах есть статья расходов на отопление пункта размещения украинских солдат в здании Краснопольского лицея №1, хотя это место дислокации уже давно разнесли ВС РФ. Кроме того, деньги якобы списываются на «подвоз школьников» из Рясного и Новодмитровки, но эти сёла, как заявляет источник, уже находятся под контролем бойцов группировки «Север».

Ранее Life.ru сообщал, что из-за хищений денег, предназначенных для медицинского снабжения ВСУ, украинским военным приходится делать экстренные переливания крови прямо на позициях. По данным источников, такая практика повышает риски заражений, и случаи распространения инфекций в рядах армии стали фиксироваться чаще.