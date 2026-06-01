Рассталась с 25 кг и алкоголем: Звезда «Интернов» Пермякова поведала о переменах в жизни

Актриса Светлана Пермякова, которую зрители запомнили по ситкому «Интерны», поделилась изменениями в образе жизни после похудения. Откровения прозвучали в новом выпуске шоу «Кстати», премьера которого состоялас 30 мая на платформе VK Видео.

По словам артистки, тяга к сладостям никуда не делась, зато пропало желание употреблять спиртное. Пермякова пояснила, что её совсем не тянет выпивать, поскольку она понимает: после этого станет очень плохо.

К эндокринологу актриса обратилась, когда стрелка весов перешагнула отметку в 100 килограммов. Благодаря назначенному лечению ей удалось сбросить 25 килограммов. Сейчас знаменитость работает над закреплением результата и выработкой правильных пищевых привычек.

Она призналась, что соблазнов вокруг много, но нужно научиться терпеть и не хватать всё подряд — орешки, перекусы и прочее. Актриса перестала переедать и бесконтрольно перекусывать.

Пермякова воспитывает 13-летнюю дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который на два десятилетия моложе её. Пара официально не регистрировала отношения, а спустя несколько лет после рождения дочери рассталась, однако сохранила дружеские и рабочие связи.

