МВД опровергло слухи о массовых проверках пожилых водителей
МВД России опровергло сообщения о том, что с 1 июня в стране якобы начнут массово останавливать и проверять пожилых водителей.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что такие публикации не соответствуют действительности.
«На информационных интернет-ресурсах сегодня опубликованы материалы, в которых утверждается, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок. Данная новость не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В МВД подчеркнули, что сотрудники ГАИ помогают участникам дорожного движения, которые оказались в затруднительной ситуации. Это касается в том числе людей пожилого возраста.
При этом контроль за водителями проводится в установленном порядке. Волк сослалась на приказ МВД России № 264 от 2 мая 2023 года.
Представитель ведомства также призвала журналистов и блогеров не распространять недостоверную информацию.
Ранее в сети начали появляться сообщения о якобы готовящихся специальных проверках пожилых автомобилистов. В МВД эти данные назвали фейком.
