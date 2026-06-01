МВД опровергло слухи о массовых проверках пожилых водителей

МВД России опровергло сообщения о том, что с 1 июня в стране якобы начнут массово останавливать и проверять пожилых водителей.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что такие публикации не соответствуют действительности.

«На информационных интернет-ресурсах сегодня опубликованы материалы, в которых утверждается, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок. Данная новость не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

При этом контроль за водителями проводится в установленном порядке. Волк сослалась на приказ МВД России № 264 от 2 мая 2023 года.

Представитель ведомства также призвала журналистов и блогеров не распространять недостоверную информацию.

Ранее в сети начали появляться сообщения о якобы готовящихся специальных проверках пожилых автомобилистов. В МВД эти данные назвали фейком.