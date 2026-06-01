1 июня, 11:16

В Кузбассе детям запретили посещать бани и сауны после трагедии

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Кемеровской области ввели запрет на посещение бань, парных и саун несовершеннолетними. Решение приняли после трагедии в Прокопьевске, где при пожаре в частной сауне погибли подростки.

Под ограничение попадают бани, парные и сауны. Исключение сделали только для объектов, которые входят в состав официальных спортивных учреждений — например, фитнес-центров и спорткомплексов.

Чтобы не попасть под запрет, такие организации должны работать легально и иметь соответствующую отметку в государственном реестре.

Поводом для ужесточения правил стала трагедия, которая произошла 31 января в частной сауне в Прокопьевске.

Во время возгорания пятеро несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет побежали не к выходу, а в неправильном направлении. Они надышались угарным газом, спасти их не удалось.

Новые ограничения власти представили в День защиты детей. В регионе рассчитывают, что запрет поможет снизить риски для несовершеннолетних в местах, где контроль за безопасностью может быть недостаточным.

Пожар в частной сауне на улице Кубанской в Прокопьевске произошёл вечером 31 января 2026 года. Компания из шести подростков отмечала день рождения, пятеро из них — три 16-летние девушки и юноши 15 и 17 лет — погибли от отравления угарным газом, одной 16-летней девушке удалось выжить. Причиной трагедии стали грубые нарушения пожарной безопасности: здание не имело эвакуационных выходов и не было оборудовано средствами пожаротушения.

Марина Фещенко
