В Минеральных Водах ввели режим ЧС из-за паводков

В Минеральных Водах ввели режим ЧС муниципального уровня из-за паводков и последствий сильного града. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, новый приток воды привёл к подтоплению в районе Минеральных Вод и села Левокумка. Вода зашла в 36 домовладений, на случай ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения. Параллельно в округе устраняют последствия града: повреждены более 60 крыш. Власти рассчитывают, что режим ЧС позволит быстрее направлять помощь пострадавшим.

«Прошу администрацию округа помочь в устранении последствий стихии землякам, которым сложно справиться своими силами: пенсионерам, одиноким, семьям, нуждающимся в поддержке. Помощь должна быть оказана максимально оперативно», — распорядился губернатор Ставрополья.

