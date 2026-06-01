1 июня, 14:37

В Минеральных Водах ввели режим ЧС из-за паводков

Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

В Минеральных Водах ввели режим ЧС муниципального уровня из-за паводков и последствий сильного града. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, новый приток воды привёл к подтоплению в районе Минеральных Вод и села Левокумка. Вода зашла в 36 домовладений, на случай ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения. Параллельно в округе устраняют последствия града: повреждены более 60 крыш. Власти рассчитывают, что режим ЧС позволит быстрее направлять помощь пострадавшим.

«Прошу администрацию округа помочь в устранении последствий стихии землякам, которым сложно справиться своими силами: пенсионерам, одиноким, семьям, нуждающимся в поддержке. Помощь должна быть оказана максимально оперативно», — распорядился губернатор Ставрополья.

В Хабаровском крае выросло число подтопленных участков из-за паводка
Ранее Life.ru рассказывал, что Краснодарский край готовится к паводку, пока вода подтапливает некоторые дома и дороги. Сейчас на Кубани действует штормовое предупреждение, а синоптики говорят, что уже совсем скоро на регион обрушатся ливни.

Владимир Озеров
