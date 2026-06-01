Внук Владислава Третьяка завершает хоккейную карьеру из-за здоровья

Хоккейный клуб «Сочи» объявил об уходе вратаря Максима Третьяка. Контракт с 29-летним голкипером завершился, после чего стороны прекратили сотрудничество. Позже президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что его внук решил завершить профессиональную карьеру. Причиной стали проблемы со здоровьем.

«Он заканчивает с хоккеем по состоянию здоровья. Мог бы ещё поиграть, если бы не здоровье», — рассказал глава ФХР.

Максим Третьяк выступал за «Сочи» с 2020 по 2024 год, а затем вернулся в команду осенью 2025-го после перехода из тольяттинской «Лады». За клуб из Краснодарского края вратарь провел 108 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ. Также он играл за ЦСКА, рижское «Динамо» и «Адмирал».

В составе молодёжной сборной России голкипер завоевал серебряные медали чемпионата мира 2016 года.

Минувший сезон «Сочи» завершил на последнем месте в Западной конференции и не сумел выйти в плей-офф.

Напомним, что клуб «Сочи» сегодня покинули ещё несколько игроков — все в связи с истечением контрактов. Это Даниил Сероух, Ноэль Хёфенмайер, Жан-Кристоф Боден, Игорь Швырёв, Рафаэль Бикмуллин, Уильям Биттен.