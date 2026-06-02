Сперма Эпштейна пережила его самого

Джеффри Эпштейн хранил свою сперму в криобанке и указывал, что после его смерти биоматериал должен перейти под контроль его имущества. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы из материалов дела.

По данным издания, Эпштейн передал сперму в California Cryobank ещё до октября 2012 года, а в 2016-м подписал новый договор на хранение. В документах есть письмо о продлении оплаты, а также контракт с его подписью.

В договоре от 9 мая 2016 года указывалось, что сперма остаётся собственностью Эпштейна. Это отличает ситуацию от донорства: речь шла не о передаче материала другим людям, а о личном хранении.

Отдельный пункт касался смерти клиента. Согласно контракту, в таком случае биоматериал должен был перейти под контроль его наследственного имущества или другого законного представителя.

Публично об этой договорённости стало известно только после публикации документов Минюста США. При этом неизвестно, сохраняется ли биоматериал до сих пор и где он может находиться.

Компания CooperCompanies, которой с 2021 года принадлежит California Cryobank, заявила NYT, что сейчас банк не хранит образцы, связанные с Джеффри Эпштейном. На дополнительные вопросы там не ответили.

Юристы и специалисты по биоэтике, опрошенные изданием, отмечают, что такая история поднимает сложные вопросы. В индустрии репродуктивных технологий спорят о том, должны ли криобанки принимать биоматериал у людей с тяжёлым криминальным прошлым.

Ранее в США обнародовали рукопись, которая вероятно является предсмертной запиской Джеффри Эпштейна. Заметку долгие годы скрывали от публики. Документ мелькал лишь в материалах дела бывшего сокамерника Николаса Тартальоне. Официально текст опубликовал федеральный судья.