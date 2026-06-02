ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 23:07

Взрывы гремят в крупных городах Украины на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siete_vidas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siete_vidas

Серия взрывов прогремела в крупных городах Украины в ночь на 2 июня. Очевидцы сообщают о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Николаеве и Сумах. Также системы ПВО работают городе Запорожье, которые находится под котролем ВСУ.

Сирены воздушной тревоги работают на большей части территории Украины. Предупреждение об опасности с воздуха объявили и для Киева.

По словам жителей, наибольшее количество взрывов было слышно в Николаеве. Серия мощных хлопков раздалась сразу после начала работы тревожных сирен.

Российские «Герани» ударили по складам с грузами НАТО в Одессе
Российские «Герани» ударили по складам с грузами НАТО в Одессе

Прошлой ночью взрывы звучали в Одессе и Сумах. Тогда тоже на большей части Украины звучали сирены воздушной тревоги. Первые сообщения начали поступать сразу после полуночи из Одессы. После местные власти сообщили о работе систем ПВО.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar