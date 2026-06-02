Взрывы гремят в крупных городах Украины на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прогремела в крупных городах Украины в ночь на 2 июня. Очевидцы сообщают о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Николаеве и Сумах. Также системы ПВО работают городе Запорожье, которые находится под котролем ВСУ.

Сирены воздушной тревоги работают на большей части территории Украины. Предупреждение об опасности с воздуха объявили и для Киева.

По словам жителей, наибольшее количество взрывов было слышно в Николаеве. Серия мощных хлопков раздалась сразу после начала работы тревожных сирен.

Прошлой ночью взрывы звучали в Одессе и Сумах. Тогда тоже на большей части Украины звучали сирены воздушной тревоги. Первые сообщения начали поступать сразу после полуночи из Одессы. После местные власти сообщили о работе систем ПВО.