Во всех аэропортах России сняли ночные ограничения на полёты

Все российские аэропорты вернулись к штатному расписанию после ночных ограничений. Росавиация отменила временные запреты на приём и выпуск самолётов.

В пресс-службе ведомства подтвердили снятие ограничений в аэропортах Волгограда, Пензы, Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский) и Саратова (Гагарин). Пассажирам стоит проверить актуальное расписание — в нём возможны корректировки после ночных ограничений.

Запрет на приём и отправку самолётов в пяти аэропортах России вводили ночью 2 июня. В период действия мер авиагавани не принимали и не отправляли рейсы. Сейчас запретов для гражданской авиации в воздушных пространствах указанных регионов нет.