«‎Сложно отказать»: Ургант провёл роскошную свадьбу сына «аптечного ‎короля» в филармонии Петербурга

Телеведущий Иван Ургант стал ведущим масштабного свадебного торжества семьи известных представителей фармацевтического бизнеса. Праздник, объединивший Кесану и Георгия Гурцких, проходил в Санкт-Петербурге на протяжении двух дней. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Особое внимание привлекла одна из площадок церемонии — Большой зал филармонии имени Шостаковича. По данным журналистов, ради проведения венчания в историческом здании пришлось изменить культурную программу и отменить ранее запланированный концерт. В самой филармонии ситуацию прокомментировали кратко: «Это были люди, которым очень сложно отказать».

Георгий Гурцких связан с крупным фармацевтическим бизнесом. Ранее он владел аптечной сетью «Эркафарм», объединявшей более тысячи аптек под известными брендами. Его отец Омар Гурцких считается основателем компании «Империя-Фарма», входившей в число крупнейших фармацевтических дистрибьюторов России.

По данным СМИ, проведение частных мероприятий в стенах филармонии возможно через механизм пожертвований. Для аренды Большого зала сумма такого взноса может начинаться от 10 миллионов рублей.

Второй день празднования прошёл в элитной резиденции на Крестовском острове. Иван Ургант продолжил работу ведущего, а для гостей выступили грузинская певица Теона Контридзе и композитор Игорь Крутой.

