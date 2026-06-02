2 июня, 07:17

Рухнул в поле: Военный дрон разбился в Казахстане

В Казахстане военный дрон упал во время учебного полёта

В Жамбылской области Казахстана потерпел крушение беспилотник вооружённых сил страны. Об этом проинформировала пресс-служба оборонного ведомства республики.

Инцидент случился 2 июня во время планового учебно-тренировочного задания. Аппарат Сил воздушной обороны совершил нештатное приземление на территории Таласского района.

В результате случившегося никто не пострадал. В военном министерстве подчеркнули, что угрозы для граждан и инфраструктуры нет, разрушения отсутствуют.

Согласно предварительной версии, к происшествию могли привести технические неполадки. Для установления точных обстоятельств на место направили специальную комиссию.

Сейчас специалисты обследуют район падения машины. Проводятся мероприятия по выяснению всех причин случившегося.

