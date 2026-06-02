В аграрном вузе Екатеринбурга вновь прошли обыски с участием силовиков

В Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ) нагрянули сотрудники полиции Екатеринбурга по борьбе с коррупцией, сообщили URA.ru два источника, близких к вузу. По словам одного из инсайдеров, следственно-оперативная группа УМВД пришла к директору института экономики, финансов и менеджмента Ольге Рущицкой. Предположительно, визит связан с фиктивным трудоустройством её дочери, а также с тем, что её внук якобы получал повышенную стипендию.

Другой источник добавил, что вопросы у силовиков возникли и к проректору по науке Михаилу Карпухину. На территории учебно-опытного хозяйства вуза студентов под видом практики привлекали к сельскохозяйственным работам. Затем продукция якобы продавалась в столовой университета через магистранта, который числился на полставки водителем проректора.

Напомним, 3 февраля силовики уже проводили оперативно-розыскные мероприятия в Уральском государственном аграрном университете. Проверка документации проходила одновременно в бухгалтерии, отделе кадров и кабинете директора института Ольги Рущицкой.