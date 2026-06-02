Житель Кургана ураганом прошёлся по дворам, разбивая одну за другой дорогие машины
В Кургане неизвестный мужчина разбил десятки автомобилей в центре города. Полиция начала проверку, сообщили в региональном управлении МВД.
Как уточняет URA.ru, злоумышленник орудовал в нескольких дворах. Он передвигался пешком и ногами сносил боковые зеркала, целенаправленно выбирая премиальные марки. Под удар попали BMW, Range Rover и другие модели.
Собеседник агентства подчеркнул, что замена одного такого элемента обходится владельцам в сумму от 100 до 400 тысяч рублей. Только в одном из мест погрома сумма причиненного вреда достигла 4,5 миллиона.
Местные жители предполагают, что к порче имущества причастен сотрудник крупного промышленного предприятия. Пострадавшие уже направили в правоохранительные органы десятки обращений.
