В Кирове глава областной федерации панкратиона устроил уличный погром с топором

В Кирове в центре внимания оказался президент Федерации панкратиона Кировской области и организатор подпольных турниров. Мужчина устроил дебош на улице, а его действия попали в объективы камер наблюдения. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным источника, после отдыха в компании друзей 31-летний Роберт решил продемонстрировать окружающим спортивную подготовку. Для этого мужчина взял топор с символикой бойцовского клуба и вышел на улицу.

Глава федерации панкратиона с топором. Видео © Telegram / SHOT

На его пути оказались камеры видеонаблюдения, которые он разбил. Также досталось припаркованному автомобилю — мужчина повредил дворники. Прохожие предпочитали держаться от него подальше, а некоторые бегом поспешили покинуть место происшествия .

После прибытия полицейских ситуация не успокоилась. По информации канала, в сторону сотрудников правоохранительных органов полетели бутылка и нож. Никто не пострадал. Теперь участнику этого своеобразного «уличного турнира» грозит административная ответственность. При этом сам Роберт в разговоре с журналистами заявил, что «уже всё порешал».

Ранее Life.ru рассказывал, как криптоинвестор из Москвы раскрошил челюсть россиянину в Таиланде пивной кружкой. По словам девушки пострадавшего, инцидент произошёл в ресторане на острове Самуи. Пара отдыхала на первом этаже заведения, когда наверху один из посетителей громко ругался матом и грубо разговаривал с персоналом. После замечания со стороны другого россиянина мужчина, которого СМИ называют криптоинвестором, набросился на соотечественника.