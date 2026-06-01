32 года в глуши и страхе: Отшельник в деревне оказался убийцей, которого успели признать мёртвым

Мужчину, который более трёх десятилетий скрывался от правосудия после убийства под Рязанью, удалось разыскать во Владимирской области. О задержании рассказали в Следственном комитете России.

Во Владимирской области нашли убийцу, совершившего преступление 32 года назад.

По данным следствия, преступление произошло весной 1994 года. Тогда на окраине Рязани обнаружили тело местного жителя с смертельным ранением шеи. Вскоре правоохранители вышли на предполагаемых участников расправы, однако они успели скрыться и были объявлены в федеральный розыск.

Как установили следователи, конфликт возник на фоне имущественных претензий после развода. Двое мужчин приехали к бывшему супругу женщины для разговора, но встреча закончилась хладнокровной расправой.

При этом расследование дела не прекращалось, несмотря на большой срок давности. В 2026 году сотрудники СК повторно изучили материалы, нашли новых свидетелей и вышли на след одного из подозреваемых. Всё это время он вёл замкнутый образ жизни, не имел документов и представлялся чужим именем. Окончательно подтвердить его личность помогла генетическая экспертиза.

Как сообщила в «Максе» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ещё в 2016 году суд по заявлению матери разыскиваемого признал его умершим. Мужчину задержали оперативники при поддержке Росгвардии в доме в отдалённой деревне, где он жил порядка 20 лет. При обыске нашли ксерокопию паспорта 1999 года и медицинскую книжку с чужими персональными данными, но с фотографией самого фигуранта.

