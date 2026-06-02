Жара, холод и заморозки: синоптик назвала регионы с погодными аномалиями

В нескольких регионах России на этой неделе ожидаются погодные аномалии. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По её словам, 2–3 июня аномально жарко будет в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Температура там окажется на 6–8 градусов выше климатической нормы, а днём воздух прогреется до +23…+28 градусов. Жара сохранится и в Алтайском крае. С 1 по 5 июня там ожидается до +30 градусов и выше.

В Мурманской области 5–6 июня температура также превысит норму на 4–8 градусов. Днём в регионе прогнозируют +15…+20 градусов. При этом в части страны, наоборот, похолодает. В Бурятии и Забайкальском крае 2–3 июня температура будет на 4–6 градусов ниже нормы. Ночью возможны заморозки. Ещё одна холодная аномалия ожидается в Волгоградской области. 2 июня днём там будет +17…+22 градуса, что примерно на 6 градусов ниже обычных для этого времени значений.

Климатическая аномалия — это заметное отклонение температуры от средних значений, характерных для региона в это время года. Обычно синоптики сравнивают прогноз не просто с погодой «как вчера», а с многолетней нормой: если разница достигает нескольких градусов и держится хотя бы несколько дней, это уже считают необычной ситуацией.

В начале июня такие перепады для России не редкость: из-за большой территории в одних регионах может закрепляться летняя жара, а в других — сохраняться холодный воздух с ночными заморозками. Особенно резкие контрасты часто возникают на стыке сезонов, когда атмосфера ещё перестраивается с весеннего режима на летний.

Такие отклонения важны не только для прогноза «как одеться». Жара повышает нагрузку на здоровье, особенно у пожилых людей и детей, а ночные заморозки могут быть опасны для дачников и сельского хозяйства: под удар попадают рассада, ранние посадки и плодовые культуры.