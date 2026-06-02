Мединский предложил распределять выпускников после бюджетного обучения

Помощник президента Владимир Мединский выступил за переход к «планово-капиталистической» модели высшего образования в России. По его мнению, если за обучение студента платит государство, после выпуска должно быть обязательное распределение и трудовой договор.

«Должна быть модель планово-капиталистическая. За образование обязательно кто-то должен платить. Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет – будь добр отработать в районной больнице», — заявил Мединский в интервью журналу «Эксперт».

Он считает, что похожая логика должна работать и в случае, когда образование оплачивает предприятие. Тогда компания становится будущим работодателем молодого специалиста. Если же студент учится на коммерческой основе, он, по словам Мединского, сам берёт на себя рыночные риски. Помощник президента отметил, что нынешняя система высшего образования, на его взгляд, «зависла между социализмом и капитализмом», а реальная востребованность выпускников на рынке труда часто остаётся второстепенным вопросом.

Мединский также поддержал изучение основ искусственного интеллекта в школах, но призвал соблюдать меру. По его мнению, в начальных классах цифровые технологии вредны, в средней школе их можно использовать ограниченно, а старшеклассникам и студентам нейросети уже могут быть полезны для профессиональной специализации. Отдельно он высказался за полный запрет смартфонов в учебных заведениях. Мединский считает, что мягкие ограничения пока не дали нужного результата, а дети всё сильнее зависят от гаджетов.