ANI: Индия запросила у Франции 114 истребителей Rafale на $39,98 млрд

Совет по оборонным закупкам Индии направил Франции официальный запрос на приобретение 114 истребителей Rafale. О сделке стоимостью 3,25 трлн рупий ($39,98 млрд) сообщило агентство ANI со ссылкой на источники в военном ведомстве азиатской республики.

Ожидается, что межправительственное соглашение заключат после завершения переговоров в течение 2027 года. По условиям будущего контракта, Индия получит от 12 до 18 готовых к эксплуатации машин поколения 4,5+. Оставшиеся самолёты выпустят на местных мощностях.

Производством 97 бортов займётся французская компания Dassault Aviation совместно с индийским партнёром. Поступление этой техники в ВВС ожидается через три года после старта выпуска.

В оборонном ведомстве страны ранее подч\ркивали важность такого шага. «Закупка Rafale повысит возможности по обеспечению превосходства в воздухе в различных конфликтах и значительно укрепит сдерживающие возможности индийских ВВС за сч\т нанесения ударов на большие расстояния», — заявляли чиновники.

На начальном этапе локализации доля местных компонентов в собираемых истребителях составит около 30%. В перспективе этот показатель может вырасти до 60% при согласии Парижа на интеграцию в конструкцию национального вооружения и других отечественных систем.

Dassault Rafale — французский многоцелевой истребитель поколения 4++, способный выполнять задачи ПВО, удары по земле, разведку и даже нести ядерное оружие в одном вылете. К плюсам относятся высокая боевая живучесть (два двигателя), невероятная маневренность (включая сверхуправляемость), современная РЛС с АФАР и богатый набор вооружений (включая ракеты «воздух-воздух» Meteor и крылатые ракеты SCALP). Среди минусов выделяется отсутствие полноценной малозаметности (стелс), меньший боевой радиус по сравнению с некоторыми конкурентами (например, F-15EX) и высокая стоимость эксплуатации, характерная для западных истребителей.