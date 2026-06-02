Арестован полковник Таразевич, которого СМИ называют экс-главой продслужбы ЗВО

Полковника Виктора Таразевича, которого СМИ называют бывшим начальником продовольственной службы Западного военного округа, отправили под арест. Об этом свидетельствуют судебные данные.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Таразевича под стражу 22 мая. Защита уже подала апелляцию на это решение.

Оперативных комментариев от следствия и суда пока нет. Западный военный округ, где, по данным СМИ, ранее служил Таразевич, был упразднён в 2024 году, после чего учредили Ленинградский и Московский военные округа.

